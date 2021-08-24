النزاهة تكشف عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية

2021/08/24 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها عام 2020.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تعقـيباً على تصريـح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم تمكُّن هيئة النزاهة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين”، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض؛ …

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