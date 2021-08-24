نقيب المهن التمثيلية بمصر يكشف آخر التطورات الصحية للفنّان نضال الشافعي

2021/08/24 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر جمهور ومحبي زميله الفنّان نضال الشافعي على صحته، بعد خضوعه لعملية جراحية وصفت بـ "شديدة الخطورة" مؤخراً، وأكد أنّ حالته مستقرة، وسيغادر المشفى قريباً، متمنياً له الشفاء العاجل.

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