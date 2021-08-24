أرتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

2021/08/24 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما منحت السلطات الأمريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا، مما عزز آمال المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، وكسب خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 65.98 دولار للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة أمس، بدعم من هبوط الدولار، بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية خلال ما يزيد عن تسعة أشهر، في الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي منحت لقاح فايزر موافقة للاستخدام الطارئ، موافقتها الكاملة على تطعيم من يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر باللقاح المذكور الذي يؤخذ على جرعتين.

كذلك دعمت الأسعار توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية، وأظهر استطلاع مبدئي أنه من المتوقع هبوط مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، بينما يتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد ارتفعت.

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