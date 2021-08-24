القبض على ثلاثة من المتاجرين بالمخدرات في الانبار

2021/08/24 | 14:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على ثلاثة من المتاجرين بالمخدرات في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان انه “تم القاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات بعد نصب كمين لهم في السيطرة السكنية بالصقلاوية في محافظةالانبار.

جرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم“.

وبينت ان “العملية تأتي ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة – احدمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع –وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠“.

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