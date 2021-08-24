انفجار يستهدف قاعدة القيارة في محافظة نينوى

2021/08/24 | 14:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الثلاثاء، بمقتل راعي اغنام إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ NRTعربية، اليوم (24 آب 2021)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على راعي اغنام بالقرب من قاعدة القيارة في محافظة نينوى، ما اسفر عن مقتله في الحال ومقتل عدد من الاغنام التي كان يرعاها".

واضاف، ان "التحقيقات جارية لمعرفة هل العبوة زرعت حديثا ام كانت من احدى مخلفات داعش".

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