2021/08/24 | 14:21 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

بعد ان نشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم عدالة علي التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراسا يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض ، اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية، الثلاثاء، عن الأحداث المريرة في سجن إيفين با...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مصلحة السجون الايرانية يعتذر عن الاعتداءات بالضرب على السجناء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مصلحة السجون الايرانية يعتذر عن الاعتداءات بالضرب على السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).