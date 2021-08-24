المنتخب العراقي يتعادل ايجابيا مع نادي تركي

2021/08/24 | 14:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمَ بذلك المنتخب العراقي معسكره في تركيا الذي استمر لعشرة أيام.

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