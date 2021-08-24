هيئة النزاهة: ضبط حالات هدر للمال العام ومشروعٍ وهميّ في المحافظة

2021/08/24 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليات في مديرية بلدية الديوانية لضبط لحالات هدرٍ للمال العام ومشروعٍ وهميٍّ في المحافظة.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن من ضبط أصل معاملة الشراء الخاصة بتجهيز مواد عمل شبكات ري لست متنزهات، لافتة إلى أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن أنَّ العمل وهمي،

وفي عملية أخرى، تمكن فريق من المكتب من ضبط رئيس وأعضاء لجنة الصيانة في مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، لهدرهم المال العام وإهمالهم صيانة المُولِّدات، فضلاً عن سرقة أجزاء إحدى المُولِّدات.

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