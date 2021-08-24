2021/08/24 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 16 متهماً بحوزتهم مخدرات وأدوات تعاطي.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها ألقت القبض على 16 متهما في محافظة بابل، بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي”.وأشارت الى “إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد …

ظهرت المقالة القبض على 16 متهماً بحوزتهم مخدرات في بابل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 16 متهماً بحوزتهم مخدرات في بابل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 16 متهماً بحوزتهم مخدرات في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).