إستخبارات وأمن بغداد تلقي القبض على مطلوبين بالإرهاب والمخدرات

2021/08/24 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مديرية إستخبارات وأمن بغداد، القبض على مطلوبين بالإرهاب والمخدرات في أبو غريب وحي الفرات ومدينة الصدر.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال الممارسة الأمنية التي نفذتها المديرية في سيطرة ابي غريب الجديد استطاعت ان تلقي القبض على متهم مطلوب بتهم الإرهاب وفق مذكرة قضائية مؤشرة …

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