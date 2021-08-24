2021/08/24 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية أبلغت الشركات المنظمة للمعارض المتخصصة بعدم تقديم طلبات لاقامة المعارض المتخصصة خلال شهر تشرين الاول القبل.وأوضح مدير عام الشركة سرمد طه في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قرار إيقاف استقبال طلبات إقامة المعارض المتخصصة جاء بما يضمن عدم تزامنها …

ظهرت المقالة لتزامنها مع الانتخابات التشريعية..



التجارة تعلن توقف إقامة المعارض أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتزامنها مع الانتخابات التشريعية.. التجارة تعلن توقف إقامة المعارض) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتزامنها مع الانتخابات التشريعية.. التجارة تعلن توقف إقامة المعارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).