جمعية لبنانية: وفاة عدد من مرضى السرطان بسبب نقص الأدوية

2021/08/24 | 14:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤولون صحيون من أن أزمة الوقود وانخفاض أعداد الطواقم الطبية قد تدفع نظام الرعاية الصحية في لبنان إلى حافة الانهيار، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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