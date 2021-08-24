إيران تسجل أكثر من 709 حالات وفاة يومية جراء كورونا

2021/08/24 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران زيادة يومية غير مسبوقة برصد أكثر من 709 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء عن تسجيلها 709 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة.

ورصدت الوزارة خلال اليوم الأخير 40 ألفا و 623 إصابة جديدة بالعدوى.

وإجمالا، سجلت في إيران منذ بداية الجائحة 4 ملايين و 756 ألفا و394 إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، منها 103 آلاف و357 حالة وفاة و932472 حالة شفاء.

وتلقى أكثر من 17 مليون و233 ألف و661 شخص في إيران حتى اليوم، الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 6.4 ملايين تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

وتواجه إيران حاليا الموجة الخامسة من تفشي كورونا، وتغذيها سلالة "دلتا" المتحورة شديد العدوى.

المصدر: وكالة فارس

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