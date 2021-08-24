بالفيديو.. وزير الدفاع التركي يشرف على تدمير 28 هدفاً شمالي العراق

2021/08/24 | 14:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، من مركز عمليات القوات الجوية، عملية تدمير 28 هدفا لإرهابيي منظمة “بي كا كا”، شمالي العراق.وذكرت وزارة الدفاع التركية، ان “أكار أعطى التعليمات لضرب أهداف إرهابية في منطقة آسوس شمالي العراق”، مشيرة الى انه “رافق أكار في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة …

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وزير الدفاع التركي يشرف على تدمير 28 هدفاً شمالي العراق أولاً على النور نيوز.

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