الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في الانبار

2021/08/24 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن مساعيها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، وبمعلومات دقيقة لشعبة، تمكنت استخبارات الفرقة العاشرة أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع استخبارات الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠، من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات".

وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد نصب كمين لهم في السيطرة السكنية بالصقلاوية في محافظة الانبار، وجرى تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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