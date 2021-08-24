مرجوحة الموت.. من امرىء القيس الى المقامرين الجدد

2021/08/24 | 14:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ هي مرجوحة، بالمصطلح العراقي ، تتكون حبل من مادة القنب المفتول بإحكام شديد، ومنها اشتق الشاعر امرؤ القيس صورة من قصيدته ، فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل .هذه المرجوحة معلقة في جذع ناتئ من شجرة ضخمة جدا يمر عليها الناس الفقراء والمعوزوين يوميا، ولايتطلعون اليها لأنها عالية […]

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