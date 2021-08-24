2021/08/24 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية تربية الأنبار، اليوم الثلاثاء، إطلاق بطاقة الماستر كارد للمحاضرين والإداريين.

وقال مدير عام تربية الانبار نافع حسين علي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم اطلاق بطاقة الماستر كارد ليتم فرزها من قبل اللجنة المشكلة حسب الحروف الأبجدية وعلى شكل وجبات تنشر على صفحة المديرية الرسمية واعتبارا من يوم غد الأربعاء".

وأضاف انه "بالنسبة للاقضية سيكون التوزيع كل قضاء بقضاءه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الأنبار تعلن إطلاق بطاقة الماستر كارد للمحاضرين والإداريين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الأنبار تعلن إطلاق بطاقة الماستر كارد للمحاضرين والإداريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).