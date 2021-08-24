وثيقة.. رفع دعوى قضائية ضد وزير داخلية العراق

2021/08/24 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

رفع النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد وزير الداخلية عثمان الغانمي على خلفية مخالفة الأخير للقوانين.

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