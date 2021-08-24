مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادي برئاسة الكاظمي

2021/08/24 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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