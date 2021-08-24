تدمير عجلة لداعش بضربة جوية في الأنبار

2021/08/24 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير عجلة لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في محافظة الأنبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان طيران الجيش دمر عجلة نوع بيك أب بيضاء اللون لعصابات داعش الإرهابية، وذلك في أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار"./انتهى7

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