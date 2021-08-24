بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.. رؤساء تحرير مؤسسات اعلامية وصحفية عربية واجنبية يصلون الى بغداد غدا الاربعاء

2021/08/24 | 14:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يصل الى بغداد غدا الاربعاء رؤساء تحرير مؤسسات اعلامية وصحفية عربية واجنبية بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين.وقال مصدر في النقابة ان نقابة الصحفيين العراقيين وجهت دعوات لرؤساء عدد من الصحف في الدول العربية والاجنبية لزيارة العراق ./انتهى

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