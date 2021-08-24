دمشق تُندد افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية الكردية في سويسرا

2021/08/24 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا أن افتتاح “ما يسمى ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لدى الاتحاد السويسري يعد تصرفاً يخالف التزامات الاتحاد بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولا سيما مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها”.

ووجهت الوزارة مذكرة رسمية إلى الخارجية السويسرية أكدت فيها أن ما يسمى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أعلنت افتتاح مكتب لها في جنيف، هي كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزعات انفصالية وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية، اليوم الثلاثء.

وطالبت الوزارة السلطات السويسرية بإعادة النظر في قرار افتتاح المكتب.

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