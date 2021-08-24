قادمة من بغداد الى نينوى.. ضبط عجلة محملة بـ

2021/08/24 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم

الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بالاسماك غير

الصالحة للاستهلاك البشري.

وذكرت المديرية في بيان، أن "مفارز

مديرية شرطة محافظة صلاح الدين

والمنشآت /قسم شؤون السيطرات والطرق

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