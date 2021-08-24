2021/08/24 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم

الثلاثاء، إن مجهولين اختطفوا الطائرة

الأوكرانية التي وصلت إلى كابل لإجلاء

مواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى

إيران.

وقال نائب وزير الخارجية يفغيني ينين،

في بيان،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان.. اختطاف طائرة اجلاء أوكرانية والتوجه بها الى احدى دول الجوار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان.. اختطاف طائرة اجلاء أوكرانية والتوجه بها الى احدى دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).