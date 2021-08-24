2021/08/24 | 14:56 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 | 02:40 مساءً

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مدينة عراقية تحتل مراتب عالمية بدرجات الحرارة الشديدة

كشف مؤشر محطة بلاسيرفيلي الامريكية اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل مدينة الناصرية المرتبة الثامنة عالمياً كأعلى مدينة بشدة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت بيانات تم نشرها بحسب الموقع المذكور وتابعتها شبكة أخبار الناصرية ان هناك 15 مدينة على مستوى العالم سجلت اعلى حرارة بفعل التغيرات المناخية.



واشارت الى ان مدينة الناصرية هي رابع مدينة عراقية ، بعد ان سجلت مدينة الناصرية 48 درجة مئوية اليوم الثلاثاء .

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