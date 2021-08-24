2021/08/24 | 14:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية بشرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “منفذ ميناء أم قصر الشمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب أدوية بشرية في البصرة المركز الخبري الوطني.

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