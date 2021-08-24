هل أطلقت طالبان سراح أسوأ أعداء أمريكا من السجون؟

2021/08/24 | 15:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتصار طالبان قد يزيد التهديدات على أمريكا لعدة أسباب: حيث خرج الجهاديون من السجون وسط تأثر حاشد بالنصر وقاعدة محلية لإدارة العمل منها.

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