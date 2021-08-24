القبض على 34 متهما وضبط عبوتين ناسفتين وأسلحة ومواد مخدرة في بغداد

2021/08/24 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين وبحوزتهم مواد متفجرة ومخدرة، خلال عملية أمنية في أحد مناطق العاصمة.

وفي التفاصيل، ذكرت عمليات بغداد أن قيادة قوات الشرطة الاتحادية القت القبض على 34 متهما بينهم متهمون بالإرهاب فضلا عن ضبط عبوتين ناسفتين وأسلحة مواد متفجرة وحبوب مخدرة.

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