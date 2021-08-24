2021/08/24 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اليونسيف: مليونا طفل عراقي مع عائلاتهم في خطر بسبب الجفاف

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