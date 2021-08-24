2021/08/24 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ا ف ب: لقاء سري بين مدير السي آي أي مع نائب زعيم طالبان في كابل

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