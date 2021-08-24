2021/08/24 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).