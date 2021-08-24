مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة كهرباء جديدة

2021/08/24 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تأسيس شركة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط.

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وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2021): إن "المجلس وافق على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) دينار، فقط تريليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ملياراً، وثلاثمائة واثنان وتسعون مليوناً، ومائة واربعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون ديناراً، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم( 2 لسنة 1997) المعدّل".

وأضاف أن "المجلس أقر ايضا مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في 8 آب 2021، بحسب المحاور التالية:

المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).

المحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات قادمة".

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