ريال مدريد يمدد عقد لاعبه فيديريكو فالفيردي حتى عام 2027

2021/08/24 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

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مدد ريال مدريد عقد لاعبه الشاب الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لغاية صيف 2027

ويعتبر فالفيردي من اللاعبين الأساسيين في ريال مدريد ويريد النادي ضمان استمراريته بأي ثمن على الرغم من حقيقة ، اذ انن اخر عقد تمديد كان حتى عام 2025".

سيكون تجديد فيدي فالفيردي رابع تجديد يغلقه ريال مدريد منذ الشهر الماضي، ففي 29 يوليو، أعلن النادي تمديد عقد داني كارفاخال رسميًا حتى عام 2025، وجدد كورتوا هذا الإثنين حتى عام 2026، وفي ذلك الصباح جاء دور بنزيما، الذي سيبقى مع الميرنجي حتى عام 2023.

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