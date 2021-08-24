إيران تعلن حجم صادراتها إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الماضية

2021/08/24 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اعلن المدير العام لإدارة الجمارك في إيلام الايرانية، روح الله غلام، عن تصدير بلاده إيران سلعا بقيمة 370 مليون دولار إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية.

وقال في بيان ترجمته (بغداد اليوم)، إن "وزن البضائع التي تم تصديرها إلى العراق عبر حدود مهران الدولية شمال غربي محافظة إيلام حوالي 723 ألف طن، حيث تضم الصادرات مختلف انواع الفواكه والبلاستيك والمنتجات الصناعية والمعدنية ومواد البناء والأجهزة المنزلية والسلع".

وفي حديثه عن الشروط الصارمة التي تم إنشاؤها في الحدود بسبب جائحة الفيروس التاجي ، قال، إن "رجال الأعمال الإيرانيين والعراقيين يقومون بأنشطتهم بموجب البروتوكولات الصحية في نقطة الحدود مهران، مشيرا الى، أن "الشاحنات التي تحمل البضائع تأتي وتذهب دون أي مشاكل".

يشار الى ان مهران تقع في محافظة إيلام الإيرانية على بعد 230 كم من بغداد وهي أقرب مدينة حدودية في إيران إلى العاصمة العراقية .

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