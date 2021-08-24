تفتيش جزيرتين وعدة قرى.. الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية في صلاح الدين

2021/08/24 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبط اللواء السادس بالحشد الشعبي، عدة مضافات لداعش الارهابي خلال عملية امنية في صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " ان قوة من اللواء السادس وبالتعاون مع فوج الطوارئ الثالث وطيران الجيش ضمن عمليات صلاح الدين نفذت عملية امنية شملت تفتيش جزيرة غرب تكريت وجزيرة السلام وقرى الصالحية وقرية اسميلات والجوزة والشيحة".واضاف البيان " ان العملية اسفرت عن ضبط عدة مضافات لداعش وتدميرها"./انتهى ح

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