مجلس الوزراء يقـر مذكرة التعاون مع شركة(GE) الأمريكية

2021/08/24 | 15:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أقرّ مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء ، مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأمريكية، بحسب محورين ، المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5) ، والمحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات قادمة./انتهى5

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