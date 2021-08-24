مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية

2021/08/24 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد استضافة وكيل وزارة الكهرباء.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، (24 آب 2021)، انه "تم التصوت من قبل مجلس الوزراء على إعداد قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته الى مجلس النواب"، لافتا الى ان "المجلس اقر توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، وخطة معالجة اختناقات الشبكة، بالإضافة الى مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، وترفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج".

واضاف البيان، ان "المجلس وافق على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره (1443392194689) دينار، فقط تريليون واربعمائة وثلاثة وأربعون مليارا، وثلاثمائة واثنان وتسعون مليونا، ومائة واربعة وتسعون ألف وستمائة وتسعة وثمانون دينارا، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم( 22 لسنة 1997) المعدل".

واوضح، انه "اقر مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأميركية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في 8 آب 2021، بحسب المحاور التالية:

المحور الأول/ استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5).

المحور الثاني/ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات قادمة".

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