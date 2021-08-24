مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية في جلسته المنعقدة برئاسة الكاظمي

2021/08/24 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات بشأن

الطاقة الكهربائية في جلسته المنعقدة

برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي

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أقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية

الثانية والعشرين، المنعقدة ال

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