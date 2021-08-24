ايران تسجل حصيلة غير مسبوقة بوفيات كورونا وزيادة ضخمة في الاصابات

2021/08/24 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم

الطبي الايرانية، اليوم الثلاثاء،

تسجيل 40 ألفا و 623 إصابة و 709 حالات وفاة

جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وهو رقم

غير مسبوق، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات

الى 4 ملايين

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