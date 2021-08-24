مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات بشأن الكهرباء

2021/08/24 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.

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