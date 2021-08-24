قصص وحواديت من العالم القديم (08) - محمد زكريا توفيق

2021/08/24 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق بريكليس، الحرب البيلوبونيزية: كان بريكليس أصغر سنا من سيمون، عندما قسموا السلطة في أثينا بينهما.



وكان بريكليس مشهورا بكرم أخلاقه وفصاحة خطابه.



عصره كان يعرف بعصر بريكليس.



لأنه كان مليئا بالرجال الأفذاذ والمثقفين الأذكياء، والعديد من العمائر والمعابد والحدائق والتماثيل الجميلة في أثينا.



عندما اشتكى بعض الناس من أن بريكليس قد أنفق الكثير من المال العام في تجميل المدينة، ذهب إلى جمعية ......





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