رقم هائل.. السعودية تعلن إجمالي قيمة ثروتها المعدنية

2021/08/24 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى تنوع الثروة الكبير جدا في أراضي المملكة، بين معادن النحاس، والذهب، والفوسفات، والزنك والنيكل، فضلا عن معادن أخرى نادرة.

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