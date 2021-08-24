2021/08/24 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذرت دراسة أميركية حديثة، من احتمال ظهور جائحة جديدة على غرار كوفيد-19، في غضون السنوات الستين القادمة.ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة “ديوك” الأميركية، فقد حذر العلماء من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة حديثة تدق ناقوس الخطر تنذر بجائحة جديدة شبيهة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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