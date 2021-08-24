السيسي يدعم مؤلف

2021/08/24 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ "قضية الوعي بمفهومها الشامل هي القضية الأهم" التي يمكن تناولها من خلال الفن، وبدا أكثر تحديداً في الحديث عن "الوعي بالدين"، قائلاً: "حد يعرف إننا المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللي إحنا مشينا عليه"

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