اليونيسف تحذر من الجفاف بالعراق: أكثر من مليوني طفل وأسرهم في خطر

2021/08/24 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تداعيات الجفاف في العراق بسبب نقص المياه وقلة الامطار الموسمية.

وقالت المنظمة خلال الأسبوع العالمي للمياه، ان موسم هطول الأمطار خلال عامي 2020 – 2021 هو الثاني من حيث الجفاف في العراق خلال الأربعين عاماً الماضية، وأشارت الى ان أكثر من مليوني طفل وأسرهم في العراق سيواجهون عجزًا كبيرًا في المياه المنزلية عام 2030 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

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