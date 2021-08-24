2021/08/24 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اطلاق رواتب الموظفين.وذكرت الوزارة في بيان، مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “توزيع الرواتب سيكون بدون استقطاع، على أن تصرف اولاً لموظفي وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق رواتب موظفي كردستان..



وهذه الوزارة ستستلم اولا المركز الخبري الوطني.

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