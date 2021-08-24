تقارير: مدير الاستخبارات الأميركية التقى

2021/08/24 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، عقد اجتماعا سريا في كابل يوم الاثنين، مع زعيم طالبان الفعلي عبد الغني برادر، وفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

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