2021/08/24 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان: نعمل على اعادة هيكلة الجيش والشرطة مع بقاء المسؤولين السابقين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان: نعمل على اعادة هيكلة الجيش والشرطة مع بقاء المسؤولين السابقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).