2021/08/24 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدث باسم طالبان: أغلقنا طريق مطار كابل والسماح بعبور الاجانب فقط

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