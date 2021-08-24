مفارز مكافحة المتفجرات بالحشد الشعبي ترفع ثلاث عبوات ناسفة وثلاثة صواريخ في تلعفر غرب نينوى

2021/08/24 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رفعت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 53 بالحشد، ثلاث عبوات ناسفة من مخلفات داعش في قضاء تلعفر غرب نينوى.وذكر بيان لمديرية الحشد الشعبي " ان مفارز المكافحة نفذت حملة لرفع ملفات تنظيم داعش الارهابي في القلعة الاثرية داخل تلعفر حيث قامت برفع ثلاث عبوات ناسفة فيها".واضاف البيان " انه تمت ازالة ثلاثة صواريخ / ١٠٦ ملم من قرية قصر محراب في محيط تلعفر"./انتهى ح

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